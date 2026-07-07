Comuni Ricicloni: in Basilicata ecco i Comuni lucani più virtuosi nella raccolta dei rifiuti

Il rapporto 2026 di “Comuni Ricicloni”, curato da Legambiente, premia nove municipi della Basilicata per l’ottima gestione dei rifiuti.

Questo riconoscimento valorizza l’impegno di cittadini e amministrazioni nel favorire il riciclo e nel comprare beni e servizi realizzati con materiali recuperati.

L’iniziativa di Legambiente punta a stimolare il dialogo tra le comunità per migliorare la raccolta differenziata, base essenziale per lo sviluppo dell’economia circolare in Italia.

I piccoli Comuni virtuosi lucani (sotto i 5.000 abitanti) sono:

Anzi;

Brindisi Montagna;

Fardella;

Filiano;

Ripacandida;

Sant’Angelo Le Fratte;

Spinoso;

Trecchina;

Vietri di Potenza.

Di seguito la tabella con i dettagli.