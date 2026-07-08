“Mediterraneo di Pietra e Mare”: il debutto del Festival tra Matera e Policoro. Tre giorni di eventi

Nell’anno in cui Matera è Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo, nasce il Festival Mediterranea, la cui prima edizione — intitolata Mediterraneo di Pietra e Mare — si svolge tra Matera e Pomarico dal 10 al 12 luglio 2026.

Un festival internazionale che porta in Basilicata una delegazione istituzionale spagnola guidata dal Sindaco di La Línea de la Concepción, José Juan Franco Rodríguez.

Il festival nasce da un legame già formalizzato: nel marzo 2025, i comuni di Pomarico e La Línea de la Concepción hanno siglato un gemellaggio in memoria del naufragio del piroscafo Utopia, affondato davanti a Gibilterra il 17 marzo 1891 con a bordo centinaia di emigranti del Mezzogiorno.

Da quella memoria condivisa tra Basilicata e Andalusia prende forma un programma di tre giornate che intreccia dialogo istituzionale, memoria storica e spettacolo.

Il progetto è promosso da Comune di Matera, Comune di Pomarico, Comune di La Línea de la Concepción, Regione Basilicata, COMITES Madrid, Associazione Lucani in Spagna, Fondazione Matera-Basilicata 2019/2026 e Università degli Studi della Basilicata.

Venerdì 10 luglio · Casa Cava, Matera

Apertura ufficiale alle ore 10:00. Alle 10:30 la proiezione del docufilm “Utopia. Viaggi senza ritorno”, con l’intervento del regista Pietro Mariani. Alle 11:00 la tavola rotonda “Mediterraneo di Pietra e Mare: da rotta di dolore a rotta di civiltà”, con gli interventi:

del sindaco di Matera Antonio Nicoletti,

del sindaco di La Línea de la Concepción José Juan Franco Rodríguez,

del consigliere regionale Nicola Morea,

del presidente della Provincia di Matera, Francesco Mancini,

della direttrice della Fondazione Matera 2019, Rita Orlando.

Intervengono inoltre il presidente del COMITES Madrid, Andrea Lazzari, il Vicepresidente dell’Associazione Lucani in Spagna Daniele Palumbo, il professor Donato Verrastro (Università degli Studi della Basilicata) e Gianni Palumbo, autore del saggio L’Utopia tra le nebbie della memoria.

Sabato 11 luglio · Pomarico

La giornata centrale si svolge a Pomarico, comunità d’origine di vittime dell’Utopia. Alle 11:00 la cerimonia di scoperta della targa di Comune gemellato con La Línea de la Concepción.

In serata: la presentazione dell’installazione commemorativa dedicata alle vittime del naufragio (ore 19:00), la Mediterraneo Flash Parade a cura dell’Associazione Bandistica Ado Atzeni Città di Pomarico (ore 19:30) e la proiezione del docufilm “Utopia. Viaggi senza ritorno”, regia di Pietro Mariani, fotografia e montaggio di Aldo Amati (ore 20:00).

Alle 20:30, a Palazzo Marchesale, l’inaugurazione della I Edizione del Festival Mediterranea con cena-spettacolo e artisti andalusi. A seguire, lo spettacolo di David Morales in Flamenco (ore 21:00), il videomapping Mediterranea Light a cura di Inthemiddle di Francesco Di Taranto (ore 22:00) e Mediterranea Rhapsody a cura di Marianunzia Perrone (ore 22:30).

Domenica 12 luglio · Piazza San Francesco, Matera

Chiusura del Festival aperta alla città. Alle 19:30 la proiezione pubblica del docufilm “Utopia”; alle 20:30, lo spettacolo di David Morales in Flamenco.

Di seguito la locandina con i dettagli.