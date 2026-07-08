Meteo: caldo e sole su Matera. Le previsioni

Su Puglia, Basilicata e Molise condizioni di stabilità, con sole protagonista ovunque. Clima nel complesso estivo ma per il momento senza eccessi di caldo. Durante le ore centrali del giorno, possibilità per qualche fenomeno nelle ore pomeridiane sull’appennino lucano e sul Molise.
Ma che tempo ci attende su Matera?
Secondo gli esperti di 3bmeteo infatti, domani 9 Luglio, avremo cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 32°C, la minima di 23°C.
Venerdì 10 Luglio avremo bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 34°C, la minima di 21°C.
In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.