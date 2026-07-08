Policoro: tutto pronto per la “Festa della Bandiera blu”. Ecco il programma

A Policoro si terrà domenica prossima, 12 luglio, dalle ore 18 sul lungomare destro la “Festa della Bandiera blu 2026”, evento celebrativo del dodicesimo vessillo riconosciuto dalla Fee (Foundation for Environmental Education) alla città, per salubrità ambientale e qualità dei servizi turistici.
La festa inizierà sulla spiaggia di fronte a piazza Chonia con il laboratorio dei bambini “Piccoli custodi dell’ambiente costiero e marino”, a cura dell’Oasi Wwf “Policoro-Herakleia”. A seguire “Villaggio del mare – Le sentinelle del mare”, area esperienziale con gazebo tematici dedicata alla valorizzazione dell’ambiente marino, della cultura marinara e delle eccellenze del territorio.
Alle ore 19 è previsto l’inizio della cerimonia della Bandiera blu, animata dal talk istituzionale con:
- il sindaco Bianco,
- l’assessore regionale all’Ambiente, Laura Mongiello,
- il direttore dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente Basilicata (Arpab), Donato Ramunno,
- Franco Muscolino, presidente del “Gruppo di azione locale per la pesca e l’acquacoltura”, che ha sostenuto gli eventi della festa, compresa la degustazione finale di un piatto tipico della tradizione ittica locale, a cura degli chef del “Lucania experience team”.
Di seguito la locandina con i dettagli.