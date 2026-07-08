Basilicata, Concessioni demaniali: “Sulla navigabilità primo passo”. Gli ultimi aggiornamenti

“Ringraziamo l’Assessore Laura Mongiello che nell’audizione, dai noi richiesta oggi in III Commissione consiliare, ha annunciato che a breve la Giunta regionale adotterà il regolamento per le concessioni demaniali che conterrà un articolo sulla navigabilità tale da avviare un iter, il cui procedimento dovrà essere concluso in 90 giorni con l’impiego, per la complessità della materia, di un task force interdipartimentale”.

Lo afferma Piero Lacorazza, capogruppo del Pd in Consiglio regionale, che scrive:

“In queste settimane abbiamo sollevato la necessità del regolamento, che valuteremo nel merito in Commissione dopo l’adozione in Giunta, così come l’opportunità di definire un chiaro contesto di rifermento per la piena valorizzazione turistica e ambientale dei nostri laghi, in particolare per il Lago del Pertusillo e per quello di Senise.

Si tratta di un passaggio importante perché determina una regolamentazione che dà maggiori certezze rispetto agli obiettivi.

L’audizione è stata anche l’occasione, a proposito del Lago Pertusillo, per chiedere di chiudere, nel più breve tempo possibile, la ‘questione’ Masseria Crisci, assumendo come Regione la piena e definitiva gestione del bene al fine di programmare un percorso, condiviso con gli enti locali del territorio, di valorizzazione e fruibilità.

L’assessore regionale Laura Mongiello ha rassicurato rispetto alla chiusura di questo procedimento a seguito di un sopralluogo che sarà programmato a breve, con la consapevolezza che non sarà tutto immediato e che la complessità della vicenda richiede anche un po’ di pazienza.

Ringraziamo pertanto l’Assessore, il dipartimento Ambiente e gli uffici che hanno lavorato e continueranno a lavorare su questi punti”.