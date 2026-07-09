Matera, tasse arretrate: boccata d’ossigeno per famiglie e imprese. Il provvedimento

Riceviamo e pubblichismo un comunicato stampa di Domenico Bennardi, Consigliere Comunale M5S:

“Nella seduta consiliare di ieri è stata finalmente approvata l’adesione del Comune di Matera alla definizione agevolata delle entrate locali, la cosiddetta Rottamazione-quinquies.

Il provvedimento trae origine da un Ordine del Giorno urgente che avevo presentato lo scorso mese di aprile in qualità di primo firmatario insieme ai colleghi consiglieri di opposizione, un atto che era stato successivamente rinviato in Commissione Bilancio per i necessari e approfonditi esami tecnici.

La misura consentirà ora ai contribuenti materani di regolarizzare i debiti tributari e patrimoniali comunali contratti dal 2000 al 2023 versando esclusivamente l’importo del capitale dovuto, con il totale azzeramento di sanzioni e interessi di mora, mentre per quanto riguarda le violazioni al Codice della Strada l’esclusione riguarderà i soli interessi di mora.

Esprimo una profonda soddisfazione personale per il raggiungimento di questo traguardo straordinario, che rappresenta una reale boccata d’ossigeno per le famiglie e le piccole imprese materane in difficoltà economica o a rischio sovraindebitamento.

Come avevo già evidenziato lo scorso aprile, questa operazione non è affatto un condono indiscriminato ma una forma di saggia conciliazione fiscale che tutela l’equità e premia i cittadini virtuosi, poiché l’imposta base viene comunque pagata integralmente.

Al tempo stesso, è una manovra che non andrà a compromettere le casse comunali, grazie al bilancio sano e in equilibrio che la mia amministrazione ha lasciato, il Comune ha la solidità finanziaria necessaria per permettersi questa agevolazione, trasformando crediti vecchi e di difficile riscossione in risorse fresche da reinvestire immediatamente nel sociale, come avevo previsto nel mio ordine del giorno e per contrastare l’emergenza abitativa sul territorio e il caro affitti.

Vigileremo affinché ciò venga perseguito.

Ci tengo a rivolgere un sentito ringraziamento a tutto il Consiglio Comunale per la maturità dimostrata nel voto, ma un plauso speciale va ai colleghi consiglieri di minoranza che con determinazione hanno sottoscritto e sostenuto la proposta fin dall’inizio.

Un ringraziamento particolare va inoltre al Presidente della Commissione Bilancio, Roberto Suriano, per aver guidato con grande equilibrio questo lungo e articolato percorso di approfondimento, e al funzionario del settore finanziario, il dottor Giuseppe Di Cuia, per la sua costante presenza, competenza e straordinaria disponibilità durante tutte le sedute.

Il risultato storico di ieri è la dimostrazione plastica e tangibile che anche le forze di opposizione in Consiglio Comunale possono essere determinanti e risolutive per la città, a patto che le proprie iniziative siano animate da uno spirito propositivo, costruttivo e unicamente orientato al bene comune dei materani”.