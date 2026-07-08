Torna la Sagra della Percoca a Tursi: i dettagli

Agricoltura, tradizione, cultura e sapori autentici si fondono a Tursi in occasione della nuova edizione della Sagra della Percoca, l’atteso appuntamento estivo che celebra l’eccellenza ortofrutticola simbolo della città.

Domenica 26 luglio 2026, la suggestiva cornice di Piazza Maria SS d’Anglona diventerà il cuore pulsante di un evento volto a valorizzare un frutto unico, coltivato nel territorio con passione e cura, e rinomato per il suo gusto inconfondibile.

La manifestazione prenderà il via alle ore 19:30 con un importante momento di confronto e approfondimento: la tavola rotonda dal titolo “La peschicoltura, tra sviluppo e tradizione”. L’incontro, volto a fare il punto sulle prospettive future e sulla centralità del comparto agricolo locale, si aprirà con i saluti istituzionali del Sindaco di Tursi, Maria Anglona Adduci.

Il dibattito, moderato dall’Assessore all’Agricoltura del Comune di Tursi Antonio Di Matteo, vedrà l’intervento di esperti del settore e rappresentanti delle realtà locali: Mino Ligorio (Associazione Non Solo 58), Tommaso De Paola (Agronomo), Andrea Badursi (Asso Fruit), Michele Delfino (Perito Agrario) e Carmelo Mennone (Alsia). Sono stati invitati i sindaci del comprensorio e le istituzioni provinciali e regionali.

Nel corso della serata, i visitatori potranno intraprendere un vero e proprio viaggio nei sapori lucani grazie all’apertura degli stand e alle degustazioni. Protagonista assoluta sarà la Percoca di Tursi, accompagnata da prodotti tipici, conserve, dolci e specialità gastronomiche locali.

Il programma della sagra si arricchirà poi di grandi momenti di intrattenimento:

Alle ore 21:00 , riflettori puntati sullo spettacolo di cucina curato dall’ Associazione Cuochi Lucani , che delizierà il pubblico svelando segreti e ricette per esaltare al meglio la percoca in ambito culinario.

, riflettori puntati sullo spettacolo di cucina curato dall’ , che delizierà il pubblico svelando segreti e ricette per esaltare al meglio la percoca in ambito culinario. Alle ore 22:00, la piazza si riempirà di allegria con lo spettacolo di comicità di Giuseppe Guida, pronto a regalare risate e divertimento a tutti i presenti.

La Sagra della Percoca rappresenta un’occasione imperdibile per vivere una serata all’insegna del gusto e della cultura di una terra fiera delle proprie radici. L’Amministrazione Comunale e gli organizzatori invitano cittadini, turisti e appassionati a partecipare numerosi per celebrare insieme l’inizio di un percorso di valorizzazione della nostra agricoltura.