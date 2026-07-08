Matera, da custode della memoria a motore del futuro: la rinascita della biblioteca Stigliani

«L’accordo di collaborazione per la valorizzazione della biblioteca “Tommaso Stigliani” e la contestuale nascita della Biblioteca Centrale di Ateneo dell’Unibas a Matera segnano un punto di svolta fondamentale per le politiche culturali della nostra regione».
Lo dichiara il consigliere regionale Nicola Morea, commentando la sinergia siglata tra Provincia di Matera, Regione Basilicata, Comune e Università degli Studi della Basilicata.
«La biblioteca Stigliani – continua Morea – non è solo un custode della memoria storica, ma un’istituzione viva che, grazie a questa intesa interistituzionale, si apre a una nuova dimensione di sviluppo e al sostegno economico della Regione.
Unire il patrimonio della storica biblioteca provinciale con le energie e le competenze del mondo universitario significa creare un polo culturale integrato senza precedenti, capace di attrarre studenti, ricercatori e cittadini».
Per il consigliere regionale, l’iniziativa rappresenta una risposta concreta alle esigenze del territorio:
«Questo traguardo dimostra che quando le istituzioni collaborano con una visione comune, si riescono a valorizzare i nostri asset più preziosi, e occorre continuare a investire in questa direzione.
Con la nuova sede della Biblioteca Centrale di Ateneo dell’Unibas, Matera e l’intera provincia rafforzano il proprio ruolo di hub dei saperi, offrendo ai nostri giovani spazi di studio, di elaborazione del pensiero e crescita culturale, di ricerca moderni, all’altezza delle sfide del futuro».