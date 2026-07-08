Verde pubblico, interventi notturni sugli olmi di Matera: ecco dove e quando

Il Comune di Matera informa la cittadinanza che nella notte fra Lunedì 13 e Martedì 14 Luglio 2026, nella fascia oraria compresa tra le ore 1:00 e le ore 5:00, il Settore Ambiente, Igiene e Parchi Urbani, mediante ditta specializzata, procederà all’esecuzione di interventi fitosanitari sulle alberature di olmo di competenza comunale presenti in città e nei borghi.

L’intervento si rende necessario al fine di contenere la diffusione della Galerucella luteola, insetto defogliatore che negli ultimi anni ha interessato numerosi olmi cittadini, determinando fenomeni di indebolimento delle piante.

Il trattamento sarà effettuato mediante l’impiego di prodotto fitosanitario autorizzato dal Ministero della Salute, contenente una sostanza attiva appartenente alla famiglia dei piretroidi, nel rispetto delle prescrizioni riportate in etichetta e della normativa vigente.

Queste le aree dove sono radicati gli olmi e dove quindi verrà effettuato il trattamento:

rione Serra Venerdì (viale delle Nazioni Unite, viale Europa e vie interne), via Lazazzera, via Manzoni, rione Villa Longo (via Venezia e aree interne), piazza Vittorio Veneto, via Dante, via Aldo Moro, via Nenni, via Cappelluti, via Matteotti, B.go Picciano, B.go Venusio, B.go La Martella, parchi cittadini e nei cimiteri comunali (Villa Comunale, Parco Macamarda, Parco IV Novembre, Parco Lanera), Cimitero comunale di contrada Pantano, Piazzetta Valicenti.

Durante le operazioni si invitano i cittadini a:

evitare la permanenza nelle aree interessate dal trattamento;

mantenere chiusi gli infissi delle abitazioni prospicienti le zone di intervento;

non stendere biancheria o lasciare all’esterno giochi, alimenti e contenitori destinati agli animali;