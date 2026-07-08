Policoro tra le città costiere più virtuose d’Italia: premiata per la raccolta differenziata dell’acciaio. Complimenti!

L’assessore all’Ambiente, Massimiliano Padula, ha ritirato stamane in piazza Esperia sul lungomare, il premio nazionale “Cuore mediterraneo 2026”, conferito dal Consorzio nazionale “Ricrea” per il recupero e il riciclo dell’acciaio.

Policoro è tra le dieci città costiere italiane più virtuose nella raccolta differenziata dell’acciaio, materiale nobile che si può riciclare all’infinito senza perdere le sue caratteristiche qualitative.

Nel corso del 2026 si stima che verranno raccolte 35 tonnellate di imballaggi in acciaio nella città.

Un’occasione per ribadire l’importanza di una corretta raccolta differenziata e del contributo che cittadini e turisti possono offrire alla tutela dell’ambiente e alla valorizzazione del patrimonio naturale che caratterizza il territorio.

L’assessore Padula ha ringraziato Roccandrea Iascone, responsabile della comunicazione di Ricrea, ed Enzo La Carpia, gestore del servizio di raccolta rifiuti “Policoro ambiente”, premiato insieme al Comune:

“La nostra sfida è trasformare la stagionalità turistica di Policoro in un’opportunità per l’economia circolare, adottando una strategia per la raccolta dell’acciaio fondata su flessibilità, tecnologia e sensibilizzazione. Per garantire efficienza, abbiamo potenziato le frequenze di raccolta, raddoppiando i ritiri per le utenze commerciali e valutando l’introduzione di un doppio turno giornaliero nelle zone balneari durante l’alta stagione.

Parallelamente, grazie ai fondi PNRR, abbiamo implementato una rete di isole ecologiche informatizzate, accessibili 24 ore su 24 tramite tessera sanitaria e monitorate costantemente tramite sensori. Infine, promuoviamo la corretta differenziazione utilizzando la tecnologia RFID e un’app dedicata, strumenti che ci permettono di guidare turisti e cittadini.

Il nostro obiettivo, premiato anche dal Consorzio Ricrea, è dimostrare che un territorio a forte vocazione turistica può essere anche un’eccellenza nella tutela dell’ambiente e del mare”.

Ecco le foto.