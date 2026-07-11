Basilicata: trasporto pubblico più moderno, accessibile ed efficiente. In arrivo anche nuovi bus. Le novità

Il trasporto pubblico regionale compie un nuovo passo nel percorso di innovazione e digitalizzazione dei servizi.

Martedì 14 luglio, alle ore 10.30, nella sede delle Autolinee Liscio Spa di Potenza, sarà presentata la piattaforma digitale Itineris, il nuovo sistema che integra l’acquisto e la validazione dei titoli di viaggio e le attività di controllo a bordo.

All’iniziativa parteciperanno il vicepresidente e assessore alle Infrastrutture e ai Trasporti della Regione Basilicata, Pasquale Pepe, e il presidente del consorzio Cotrab, Giuseppe Francesco Vinella.

Dichiara Pepe:

“Stiamo accompagnando il trasporto pubblico lucano verso un modello più moderno, accessibile ed efficiente.

La tecnologia deve essere uno strumento al servizio dei cittadini, capace di semplificare l’utilizzo dei mezzi pubblici e, allo stesso tempo, di migliorare la gestione e il controllo del servizio. Con Itineris compiamo un altro passo concreto in questa direzione”.

Nel corso dell’evento saranno illustrate le principali funzionalità della piattaforma, che consente l’emissione dei titoli di viaggio, la validazione attraverso QR code e tecnologia NFC e l’integrazione con i sistemi di cassa.

Particolare attenzione sarà dedicata agli strumenti per la riduzione delle code, l’eliminazione della carta e la tracciabilità dei dati in tempo reale.

Il nuovo sistema si inserisce nel processo di digitalizzazione del trasporto pubblico extraurbano regionale, consentendo ai cittadini di acquistare biglietti e abbonamenti online o attraverso l’app Cotrab, mantenendo attiva la rete delle biglietterie convenzionate e la possibilità di acquisto a bordo.

Itineris integra inoltre la validazione e il controllo dei titoli di viaggio attraverso gli apparati installati sugli autobus e i dispositivi mobili.

Al termine della presentazione ci sarà la cerimonia di consegna di 22 nuovi autobus a metano.

Conclude Pepe:

“L’innovazione ha valore quando produce risultati concreti nella vita quotidiana delle persone.

Rendere il trasporto pubblico più semplice da utilizzare e più efficiente significa rafforzare un servizio essenziale e avvicinarlo alle esigenze dei cittadini. È questo il percorso che stiamo portando avanti per costruire una mobilità regionale sempre più moderna e affidabile”.