Servizio civile in Basilicata: al via il regolamento per la cittadinanza attiva. Le novità

“La Legge regionale n. 17/2025 ‘Servizio di cittadinanza attiva per la cultura e la coesione sociale (S.C.A.C.Co.)’ va avanti.

A distanza di circa due anni dalla presentazione della Pdl, la prima proposta normativa sulla cittadinanza attiva dei giovani del Servizio civile, e a distanza di oltre un anno dall’approvazione della norma da parte del Consiglio regionale, si sta procedendo alla sua attuazione, così come previsto dall’articolo 15 della stessa legge, relativo alla formulazione del regolamento.

Il regolamento è stato adottato dalla Giunta con la DGR n. 418 dell’8 luglio 2026 e, come previsto dall’articolo 42 dello Statuto, dovrà essere discusso in Commissione“.

È quanto dichiara il capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Piero Lacorazza, che scrive:

“In questa norma ci crediamo e ci abbiamo creduto fin dall’inizio.

Rivolgiamo un ringraziamento all’assessore allo sviluppo economico, Franco Cupparo, per aver dato impulso alla sua attuazione, al direttore del Dipartimento, Giuseppina Lovecchio, e a tutti i dirigenti e i funzionari che, anche attraverso un’attività interdipartimentale della Regione, che coinvolge ciascun settore, hanno dato un contributo importante per arrivare a un passo decisivo nell’attuazione di una norma che segna un fatto molto importante, in particolare per le nuove generazioni lucane.

È un altro tassello nel percorso di valorizzazione delle politiche giovanili, nella consapevolezza del ruolo fondamentale che le nuove generazioni possono svolgere per la crescita delle proprie comunità.

Occorre offrire ai giovani concrete opportunità di partecipazione, di formazione e di arricchimento culturale a vantaggio della società”.