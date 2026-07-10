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Meteo: su Matera fine settimana con sole e caldo in aumento. Ecco le previsioni

10 Luglio 2026

Sole su Matera.

Ma che tempo ci aspetta nei prossimi giorni?

Secondo gli esperti di 3bmeteo infatti, domani 11 Luglio, avremo cieli in prevalenza sereno o poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 33°C, la minima di 23°C.

Domenica 12 Luglio avremo cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 33°C, la minima di 24°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.