Irsina conquista il cuore d’Italia e si aggiudica il premio “Il Borgo in una foto”

C’è un’immagine che ha saputo raccontare più di mille parole, e questa immagine porta il nome di Irsina.

Il piccolo Comune lucano è salito sul podio del prestigioso riconoscimento “Piccolo Comune Amico”, il concorso che celebra le realtà italiane sotto i 5mila abitanti capaci di custodire e far rifiorire le proprie radici, tra tradizioni, sapori autentici e nuove vie del turismo.

A consegnare la vittoria a Irsina è stato uno scatto firmato dal fotografo Pietro Amendolara, capace di catturare l’essenza più intima del borgo: la luce che accarezza le pietre antiche, le forme che raccontano secoli di storia, l’anima di una comunità che non si limita a esistere, ma sceglie di custodire e tramandare la propria bellezza. Un’immagine, dunque, che è diventata testimonianza viva di un’identità che resiste al tempo.

Dietro questo riconoscimento c’è un progetto ambizioso, nato dall’impegno congiunto di Codacons e Coldiretti, e sostenuto da nomi di primo piano come Autostrade per l’Italia, Intesa Sanpaolo, Fit, Touring Club Italiano e Symbola, con il patrocinio di Aci, Anci e Uncem — un’alleanza che unisce istituzioni e imprese nella missione di far brillare i tesori nascosti d’Italia.

La cerimonia conclusiva, che ha incoronato tutti i comuni vincitori, si è svolta il 9 luglio alle 9:30 nella cornice suggestiva di Palazzo Rospigliosi, a Roma, e ha visto tra gli ospiti d’onore la splendida Katia Buchicchio, Miss Italia in carica e fiera ambasciatrice lucana, giunta per premiare con la sua presenza l’eccellenza dei territori.

Il Sindaco Giuseppe Candela ha accolto la notizia con profondo orgoglio, vedendo in questo traguardo non un punto d’arrivo, ma una spinta a proseguire con rinnovato entusiasmo il cammino di valorizzazione del proprio straordinario territorio.

Da oggi, il nome di Irsina viaggerà su un sito interamente dedicato e su una mappa interattiva che intreccerà eventi, eccellenze e storie dei comuni premiati, mentre campagne promozionali gratuite su Facebook, Instagram e sulla carta stampata porteranno la sua bellezza sotto gli occhi di tutta Italia.

L’intera premiazione, del resto, è stata seguita in diretta streaming sulla pagina Facebook del Codacons, regalando al pubblico un assaggio di quella magia che solo i piccoli borghi sanno custodire.