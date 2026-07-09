Montescaglioso: albero pericolante in questa zona. L’intervento dei Vigili del fuoco

Il sindaco di Montescaglioso informa la cittadinanza che l’efficace risoluzione di alcune recenti criticità sul territorio Comunale è stata resa possibile grazie alla proficua sinergia e alla collaborazione tra il Comune di Montescaglioso e gli enti competenti.

Scrive Vincenzo Zito:

“Saper fare rete e coordinare gli interventi rappresenta una priorità assoluta per garantire risposte tempestive ed efficienti alle esigenze della Comunità.

A tal proposito, si desidera rivolgere un doveroso ringraziamento ai Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Matera per il tempestivo e professionale intervento di messa in sicurezza di un albero pericolante nei pressi del Campo Sportivo Comunale.

Il loro operato ha permesso di eliminare una situazione di rischio, garantendo la piena incolumità di residenti e passanti.

Altrettanto preziosi sono stati il supporto e la collaborazione degli operatori del Consorzio di Bonifica di Basilicata nel corso delle operazioni.

Ugualmente importante è stato il tempestivo intervento di Acquedotto Lucano per il ripristino e la riparazione di un tratto di rete fognaria.

La sinergia tra il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Matera, i tecnici di Acquedotto Lucano, gli operatori del Consorzio di Bonifica e gli Uffici Comunali ha consentito di risolvere in tempi rapidi alcune situazioni che stavano causando notevoli disagi a diversi cittadini.

La tutela del territorio e il benessere della Comunità rimangono gli obiettivi primari dell’Amministrazione, traguardi che si raggiungono con costanza attraverso la cooperazione e il lavoro di squadra tra le Istituzioni”.