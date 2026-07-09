A Matera scippata una donna! L’intervento della Polizia

Nel rispetto dei diritti della persona indagata, della presunzione di innocenza e della successiva verifica dibattimentale, si comunica quanto segue sul procedimento in corso e in attesa di giudizio definitivo.

La Polizia di Stato di Matera ha arrestato in flagranza di reato un 31enne di origine campana, gravemente indiziato del reato di furto con strappo.

Intorno alle 13.30, la Sala Operativa ha ricevuto la segnalazione dello scippo di una borsa ai danni di una turista straniera, appena consumato nei pressi dell’autostazione dei bus in via Don Luigi Sturzo.

Una testimone ha fornito una descrizione dettagliata dell’autore del reato, indicando che indossava un completo sportivo verde con pantaloncini e scarpe bianche.

Gli agenti della Questura si sono attivati immediatamente per rintracciare l’uomo.

Poco dopo, un equipaggio della Squadra Mobile ha intercettato in via Dante, all’angolo con via Olivetti, un giovane corrispondente alle descrizioni, mentre cercava inutilmente di salire a bordo di un autobus di linea per fuggire.

L’uomo, che appariva visibilmente sudato e in stato di agitazione, è stato fermato e identificato.

Sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di 225 euro in contanti e di una carta di credito intestata alla vittima.

Di fronte alle evidenze, il 31enne ha ammesso di aver sottratto la borsa e di averla poi abbandonata in un bar, trattenendo solo il denaro e la carta di credito.

Dopo aver raccolto la denuncia della vittima, che ha riconosciuto l’autore dello scippo, e le testimonianze di alcune persone presenti, l’uomo è stato dichiarato in arresto e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, condotto in carcere.