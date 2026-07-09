Incidente stradale sulla SS 106 Jonica: ecco l’intervento dei Vigili del Fuoco di Matera

Nel primo pomeriggio di oggi, 9 luglio 2026, alle ore 14:25 circa, una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Policoro è intervenuta sulla SS 106 Jonica, all’altezza del chilometro 430+450, all’interno della galleria di Scanzano Jonico, a seguito di un incidente stradale che ha coinvolto un furgone cassonato e un’autovettura.

L’impatto è stato violento, provocando anche lo sradicamento di una delle cabine SOS presenti all’interno della galleria.

I Vigili del Fuoco hanno operato prontamente per mettere in sicurezza i veicoli coinvolti e l’area interessata dal sinistro. Il bilancio dell’incidente vede il conducente dell’autovettura ferito; l’uomo è stato affidato alle cure del personale sanitario del 118 e trasportato presso la struttura ospedaliera di Policoro.

Illesi, invece, i due occupanti del furgone.

Per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza del tratto stradale, la circolazione all’interno della galleria è stata temporaneamente interdetta nel solo senso di marcia in direzione Taranto.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti, oltre ai Vigili del Fuoco, la Polizia Stradale, la Polizia Locale e il personale Anas per la gestione della viabilità e i rilievi di competenza