Al via la seconda edizione di Accettura Incanto: sul palco i giovani talenti e la stella di The Voice Kids! Il programma

La musica torna ad animare l’estate accetturese con uno degli appuntamenti più attesi della stagione.

Venerdì 11 e sabato 12 luglio 2026, alle ore 21:30, l’Anfiteatro di Accettura farà da cornice alla seconda edizione di Accettura Incanto, il concorso canoro dedicato ai cantanti emergenti, nato con l’obiettivo di offrire spazio e visibilità ai giovani talenti che desiderano trasformare la propria passione in un percorso artistico.

Nel corso degli anni la manifestazione è cresciuta, diventando un punto di riferimento per tanti interpreti provenienti da diverse realtà e conquistando il favore del pubblico grazie a un format che unisce competizione, spettacolo e musica dal vivo.

Accettura Incanto rappresenta oggi molto più di un semplice concorso: è un’occasione di incontro, di condivisione e di promozione culturale, capace di valorizzare il talento e, allo stesso tempo, di animare il territorio con un evento di qualità.

I protagonisti saranno i giovani cantanti in gara, chiamati a mettere in mostra tecnica, interpretazione e personalità davanti al pubblico e alla giuria.

Ogni esibizione sarà accompagnata da una live band, elemento che conferirà ancora maggiore intensità alle performance e renderà ogni momento dello spettacolo autentico e coinvolgente.

A presentare le due serate saranno Dino Paradiso ed Eva Immediato, che accompagneranno il pubblico attraverso le diverse fasi del concorso con professionalità, entusiasmo e momenti di intrattenimento, contribuendo a creare un’atmosfera di festa e partecipazione.

Tra gli appuntamenti più attesi spicca quello di sabato 11 luglio, quando il palco dell’Anfiteatro accoglierà come ospite speciale Raffaello Digilio, giovane talento rivelazione di The Voice Kids e finalista nel team di Clementino.

La sua partecipazione impreziosisce il programma della manifestazione e rappresenta un importante messaggio di incoraggiamento per tutti i concorrenti, dimostrando come passione, impegno e determinazione possano trasformarsi in importanti opportunità artistiche.

Accettura Incanto si conferma così un appuntamento capace di coniugare spettacolo e valorizzazione dei giovani, offrendo al pubblico due serate ricche di emozioni, musica e condivisione.

L’iniziativa testimonia l’impegno degli organizzatori nel promuovere la cultura musicale e nel creare occasioni concrete per far emergere nuove voci, contribuendo allo stesso tempo ad arricchire il calendario degli eventi estivi del paese.

L’Anfiteatro di Accettura diventerà ancora una volta il luogo in cui sogni, passione e talento si incontreranno davanti a un pubblico pronto ad applaudire ogni esibizione.

Due serate pensate non solo per gli appassionati di musica, ma anche per famiglie, visitatori e curiosi che vorranno vivere un’esperienza fatta di spettacolo, emozioni e divertimento.

L’appuntamento è quindi fissato per venerdì 11 e sabato 12 luglio 2026, con inizio alle ore 21:30.

Accettura è pronta ad accendere i riflettori sui protagonisti di questa nuova edizione di Accettura Incanto, confermando ancora una volta la propria vocazione a essere palcoscenico di giovani talenti e punto di riferimento per la musica dal vivo.