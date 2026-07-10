Matera dà il benvenuto a Roberto e Josafat, della Polizia Nazionale Spagnola. Buon lavoro

La Questura di Matera dà il:
“benvenuto a Roberto e Josafat, della Polizia Nazionale Spagnola, che fino al 16 luglio affiancheranno i poliziotti della nostra Questura nel pattugliamento delle vie del centro cittadino.
Cittadini e turisti potranno contare su un servizio congiunto internazionale, disposto dalla Direzione Centrale della Polizia Criminale – Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia (SCIP), con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza e garantire un punto di riferimento anche ai numerosi visitatori stranieri presenti durante la stagione estiva.
Benvenuti e buon lavoro!”.