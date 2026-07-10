Matera si stringe al consigliere comunale Acito, dopo la scomparsa della moglie: il messaggio di cordoglio

Il Sindaco di Matera Antonio Nicoletti esprime il più profondo cordoglio suo personale e di tutta l’Amministrazione comunale per la scomparsa della cara moglie del consigliere comunale Saverio Acito.
In questo momento di grande dolore, il Sindaco e gli Assessori si stringono con sincera partecipazione attorno al consigliere Acito e alla sua famiglia, condividendo il dolore per la perdita di una persona tanto amata.
Dichiara il Sindaco Nicoletti:
“A Saverio e ai suoi familiari giungano le nostre più sentite condoglianze e l’abbraccio dell’intera comunità.
In momenti come questi, le parole non possono colmare il vuoto lasciato da una perdita così grande, ma possano la vicinanza e l’affetto di una città intera contribuire a sostenere il fardello così grande della perdita di una persona casa, riferimento stabile e amore di una vita intera”.
L’Amministrazione comunale si unisce al lutto della famiglia Acito, ricordando con rispetto la memoria della signora Raffaella ed esprimendo sentimenti di profonda solidarietà e vicinanza.
Ci stringiamo al dolore della famiglia per questa terribile perdita.