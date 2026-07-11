Brumotti fa tappa in Basilicata: “Le sue riprese racconteranno una regione autentica e sostenibile”

“La straordinaria partecipazione registrata ieri nei Comuni di Rivello, Trecchina, Nemoli e Lauria conferma che quando ambiente, sport e valorizzazione del territorio si incontrano nasce un entusiasmo autentico, capace di coinvolgere intere comunità”.

È quanto dichiara l’assessore all’Ambiente e alla Transizione energetica della Regione Basilicata, Laura Mongiello, commentando la prima giornata del tour che vede protagonista Vittorio Brumotti insieme al suo team di biker nei dodici Comuni della Green Community, guidata dal Comune di Latronico.

L’assessore aggiunge:

“Le piazze gremite, le famiglie, i tanti bambini che hanno accolto Brumotti e i suoi collaboratori, insieme allo spettacolo offerto dalle spettacolari acrobazie in bicicletta, hanno trasformato ogni tappa in una vera festa popolare.

È stata una dimostrazione concreta di quanto il nostro territorio sappia emozionare quando viene raccontato attraverso esperienze autentiche”.

Per Mongiello il valore dell’iniziativa va ben oltre l’aspetto sportivo.

“Vittorio Brumotti ha parlato di un turismo “rock”, una definizione che condivido pienamente.

Il cicloturismo rappresenta infatti uno dei modi più moderni e sostenibili per conoscere un territorio: non produce emissioni, rispetta l’ambiente, invita a rallentare e permette di vivere pienamente i paesaggi, i borghi, la natura e le comunità locali.

È un modo diverso di viaggiare che mette al centro il rapporto tra uomo e ambiente e che interpreta perfettamente la visione di sviluppo sostenibile sulla quale la Regione Basilicata sta investendo”.

L’assessore evidenzia come il progetto della Green Community rappresenti un esempio concreto di questa strategia:

“La realizzazione della ciclovia e degli interventi previsti dalla Green Community dimostra come sia possibile coniugare tutela ambientale, promozione turistica e sviluppo locale, creando nuove opportunità economiche senza consumare il territorio ma valorizzandolo”.

Mongiello richiama infine il percorso avviato dalla Regione Basilicata sul fronte della rigenerazione ambientale:

“Come Assessorato stiamo portando avanti un’importante azione di riqualificazione del patrimonio naturale regionale attraverso il bando dedicato alle infrastrutture verdi e blu, che ha registrato la partecipazione di oltre cento Comuni lucani.

Si tratta di un risultato significativo che testimonia la crescente sensibilità delle amministrazioni locali verso la rigenerazione di parchi, aree naturali, spazi verdi e corridoi ecologici. Investire nella qualità ambientale significa rendere i nostri territori più vivibili, più attrattivi e più competitivi anche dal punto di vista turistico.

Le immagini che in questi giorni Brumotti e il suo team stanno realizzando contribuiranno a raccontare una Basilicata autentica, dinamica e sostenibile.

Una regione che sceglie di puntare sulle proprie bellezze naturali, sulla mobilità dolce e sulla tutela dell’ambiente come leva di sviluppo per il futuro”.