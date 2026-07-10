La memoria diventa impegno: Matera accoglie la delegazione spagnola nel segno del Mediterraneo

Un grande ponte che unisce culture, popoli e destini: il Mediterraneo è, da sempre, il luogo in cui le civiltà si incontrano e si riconoscono.

Con questo spirito il Presidente della Provincia, Francesco Mancini, ha accolto stamane nella sede di via Ridola la delegazione della cittadina spagnola de La Línea de la Concepción, guidata dal Sindaco Josè Juan Franco Rodriguez, nell’ambito di “Mediterraneo di Pietra e Mare”, l’iniziativa che nell’anno di Matera Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo ha trasformato una rotta di dolore in una rotta di civiltà nel ricordo del naufragio del piroscafo Utopia, avvenuto nel 1891 e divenuto una delle più dolorose tragedie della nostra storia migratoria.

“La Provincia – ha dichiarato Mancini – è orgogliosa di aver sostenuto un progetto che unisce comunità diverse e riafferma il ruolo del Mediterraneo come spazio di civiltà e strumento per costruire insieme un nuovo orizzonte.

Perché quando la memoria diventa impegno, quando le istituzioni si incontrano, quando le comunità dialogano, il mare torna a essere ciò che è sempre stato: un ponte che unisce”.