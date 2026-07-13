Grave incidente nel materano: elisoccorso sul posto

Lungo la SS653 “della Valle del Sinni”, a seguito di un incidente, la circolazione è stata ripristinata in corrispondenza del km 73,200 a Tursi (MT).

Come fa sapere Anas “il sinistro, uno scontro frontale sulle cui cause sono in corso accertamenti, si è verificato lungo una tratta stradale con striscia continua ed ha coinvolto due autovetture, provocando il ferimento di due persone.

Allo stato attuale è attivo il senso unico alternato per il completamento dele attività di pulizia del piano viabile.

Sul posto, oltre all’elisoccorso del 118, è intervenuto personale di Anas e delle Forze dell’Ordine”.