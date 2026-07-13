Controlli ASM all’evento “International Street Food” di Policoro: verifiche congiunte per garantire sicurezza alimentare e tutela della salute

L’Azienda Sanitaria Locale di Matera ha effettuato, nei giorni scorsi un’attività di controllo nell’ambito dell’evento “International Street Food”, organizzato dall’Associazione Italiana Ristoratori di Strada (A.I.R.S.) svoltosi in Piazza Aldo Moro a Policoro dal 10 al 12 luglio.

Le verifiche sono state eseguite congiuntamente dal personale delle Unità operative Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN), Medicina del Lavoro e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro (SPESAL), dei Servizi Veterinari in collaborazione con la Polizia Locale di Policoro, nell’ambito delle ordinarie attività di vigilanza finalizzate alla tutela della salute pubblica e della sicurezza dei consumatori.

Nel corso dei controlli è stata contestata una sanzione amministrativa da parte del SIAN per violazioni della normativa in materia di sicurezza alimentare. Inoltre, il personale della Medicina del Lavoro e dei Servizi Veterinari ha impartito specifiche prescrizioni agli operatori per l’adeguamento alle disposizioni vigenti.

L’attività di vigilanza e prevenzione ha avuto l’obiettivo di verificare il rispetto delle norme igienico-sanitarie, della corretta conservazione e somministrazione degli alimenti, nonché degli adempimenti previsti in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

“I controlli rappresentano uno strumento fondamentale di prevenzione – dichiara il Direttore Generale dell’ASM, Maurizio Friolo – e sono finalizzati a garantire ai cittadini elevati standard di sicurezza durante manifestazioni che richiamano un elevato numero di persone.

L’attività svolta dai nostri operatori, in stretta collaborazione con le altre istituzioni coinvolte, testimonia l’impegno dell’ASM nella tutela della salute pubblica”.

Le attività di vigilanza e controllo proseguiranno per tutta la stagione estiva sull’intero territorio provinciale, con l’obiettivo di assicurare il rispetto della normativa vigente e garantire la massima tutela dei cittadini e dei visitatori.