Basilicata: temporali in arrivo! Ecco l’allerta meteo della Protezione civile

Correnti di aria più fresca in quota favoriranno, nel pomeriggio e nella serata odierna, temporali anche intensi su gran parte delle regioni settentrionali italiane.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse che estende ed integra o precedenti.

I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento (www.protezionecivile.gov.it).

L’avviso prevede dal pomeriggio di oggi, Domenica 12 Luglio, temporali su:

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino dell’Aterno

Basilicata: Basi-A1, Basi-B, Basi-E2, Basi-E1, Basi-A2, Basi-D, Basi-C

Campania: Alta Irpinia e Sannio, Alto Volturno e Matese, Tusciano e Alto Sele

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro