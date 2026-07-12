“Con la scomparsa di Nando Scarpa la Basilicata perde un pezzo autentico della propria storia sportiva”. Le parole di cordoglio di Bardi

Cordoglio del Presidente Vito Bardi per la scomparsa di Nando Scarpa, storico e indimenticato attaccante del Potenza Calcio, protagonista di stagioni memorabili che hanno segnato la storia dello sport lucano.

Dice Bardi che è anche coordinatore della Commissione Sport della Conferenza delle Regioni:

“Con la scomparsa di Nando Scarpa la Basilicata perde un pezzo autentico della propria storia sportiva.

Scarpa ha incarnato i valori più nobili del calcio: la passione, l’attaccamento alla maglia e il rispetto per i tifosi. Con i suoi gol e le sue gesta sul campo ha fatto sognare intere generazioni di potentini e lucani, portando in alto il nome del Potenza e della nostra regione.

In questo momento di profondo dolore desidero esprimere le più sentite condoglianze alla famiglia Scarpa e a tutta la comunità dei tifosi rossoblù.

Piangiamo un eroe d’altri tempi e un esempio intramontabile per i nostri giovani”.