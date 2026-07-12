Ferrandina celebra la Madonna del Carmine con un programma ricco e sentito, tra momenti religiosi e appuntamenti civili. I dettagli

Tutto pronto per i festeggiamenti in onore di Maria SS del Monte Carmelo.
Una giornata che unisce fede, tradizione e comunità: Ferrandina celebra la Madonna del Carmine con un programma ricco e sentito, tra momenti religiosi e appuntamenti civili che animano il paese.
- Programma Religioso
– Ore 11.00
Santa Messa celebrata da don Pietro Amenta, parroco in diritto canonico.
– Ore 18.00
Santa Messa solenne presieduta da don Antonio Mattatelli, parroco.
A seguire, processione per le vie del paese, accompagnata dalla partecipazione dei fedeli e delle realtà comunitarie.
- Programma Civile – Rione Purgatorio
– Ore 20.30
Apertura degli stand enogastronomici
Profumi, sapori e convivialità per accogliere residenti e visitatori.
– Ore 21.30
Spettacolo pirotecnico
Il cielo si illumina per rendere omaggio alla tradizione.
– Ore 22.00
Tiramisù Live Band in concerto
Musica ed energia per una serata di festa condivisa.
Ecco la locandina del programma.