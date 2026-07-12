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Ferrandina celebra la Madonna del Carmine con un programma ricco e sentito, tra momenti religiosi e appuntamenti civili. I dettagli

12 Luglio 2026

Tutto pronto per i festeggiamenti in onore di Maria SS del Monte Carmelo.

Una giornata che unisce fede, tradizione e comunità: Ferrandina celebra la Madonna del Carmine con un programma ricco e sentito, tra momenti religiosi e appuntamenti civili che animano il paese.

  • Programma Religioso

– Ore 11.00
Santa Messa celebrata da don Pietro Amenta, parroco in diritto canonico.

– Ore 18.00
Santa Messa solenne presieduta da don Antonio Mattatelli, parroco.
A seguire, processione per le vie del paese, accompagnata dalla partecipazione dei fedeli e delle realtà comunitarie.

  • Programma Civile – Rione Purgatorio

Ore 20.30
Apertura degli stand enogastronomici
Profumi, sapori e convivialità per accogliere residenti e visitatori.

– Ore 21.30
Spettacolo pirotecnico
Il cielo si illumina per rendere omaggio alla tradizione.

Ore 22.00
Tiramisù Live Band in concerto
Musica ed energia per una serata di festa condivisa.

Ecco la locandina del programma.