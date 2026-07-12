Ferrandina celebra la Madonna del Carmine con un programma ricco e sentito, tra momenti religiosi e appuntamenti civili. I dettagli

Tutto pronto per i festeggiamenti in onore di Maria SS del Monte Carmelo.

Una giornata che unisce fede, tradizione e comunità: Ferrandina celebra la Madonna del Carmine con un programma ricco e sentito, tra momenti religiosi e appuntamenti civili che animano il paese.

Programma Religioso

– Ore 11.00

Santa Messa celebrata da don Pietro Amenta, parroco in diritto canonico.

– Ore 18.00

Santa Messa solenne presieduta da don Antonio Mattatelli, parroco.

A seguire, processione per le vie del paese, accompagnata dalla partecipazione dei fedeli e delle realtà comunitarie.

Programma Civile – Rione Purgatorio

– Ore 20.30

Apertura degli stand enogastronomici

Profumi, sapori e convivialità per accogliere residenti e visitatori.

– Ore 21.30

Spettacolo pirotecnico

Il cielo si illumina per rendere omaggio alla tradizione.

– Ore 22.00

Tiramisù Live Band in concerto

Musica ed energia per una serata di festa condivisa.

Ecco la locandina del programma.