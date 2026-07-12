Pisticci, incendi: volontari della NOV Protezione Civile stanno monitorando il territorio. I dettagli

Domenica dedicata alla prevenzione incendi sul territorio comunale.

E’ attivo il servizio di pattugliamento e monitoraggio del territorio comunale di Pisticci mediante l’impiego di droni, nell’ambito delle attività di prevenzione degli incendi boschivi.

L’attività, effettuata dai volontari della NOV Protezione Civile Pisticci Marconia convenzionati con l’amministrazione comunale, sta interessando le aree a maggiore rischio, con l’obiettivo di individuare tempestivamente eventuali principi d’incendio, monitorare situazioni di potenziale pericolo e contribuire alla salvaguardia del patrimonio ambientale e della pubblica incolumità.

Spiega la NOV Protezione Civile Pisticci Marconia:

“L’utilizzo dei sistemi aeromobili a pilotaggio remoto rappresenta un importante supporto alle attività di sorveglianza del territorio, consentendo un monitoraggio rapido ed efficace anche delle aree più difficilmente accessibili.

Rinnoviamo l’invito a tutti i cittadini a mantenere comportamenti responsabili, evitando qualsiasi azione che possa favorire l’innesco di incendi e segnalando immediatamente eventuali situazioni di pericolo al Numero Unico di Emergenza 112.

La tutela del territorio è una responsabilità condivisa che richiede la collaborazione di tutti”.