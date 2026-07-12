Danza sportiva a Rimini: gli atleti irsinesi portano a casa il prestigioso titolo di Campioni Italiani! Bravissimi

L’Amministrazione comunale di Irsina esprime il più vivo compiacimento e le più sentite congratulazioni alla società sportiva New Libellula Dance per gli straordinari risultati conseguiti ai Campionati Italiani FIDESM 2026, svoltisi nei giorni scorsi a Rimini.

La rappresentativa irsinese ha ottenuto importanti riconoscimenti a livello nazionale, confermando l’elevato livello tecnico e sportivo della società e l’impegno costante profuso da atleti, tecnici e famiglie.

Sul fronte dei risultati individuali, la New Libellula Dance ha letteralmente conquistato il podio di Rimini.

Hanno conquistato il prestigioso titolo di Campioni Italiani gli atleti Ivano Imbrea, Sofia Rizzitelli, Anna Giordano e Antonella Parisi.

A un passo dal gradino più alto, si sono laureati Vicecampioni Italiani Antonella Sardone, Filippo Lapelosa e Sofia Capezzera, mentre Miriam Lapacciana ha arricchito il medagliere societario conquistando una splendida Medaglia di Bronzo.

Dichiara il Vicesindaco Garzone:

«A nome dell’Amministrazione comunale e dell’intera comunità irsinese rivolgo le più sincere congratulazioni agli atleti della New Libellula Dance per gli straordinari traguardi raggiunti.

I risultati ottenuti rappresentano un motivo di autentico orgoglio per la nostra città e contribuiscono a dare prestigio all’intero territorio lucano.

Dietro ogni medaglia vi sono sacrificio, dedizione, disciplina e una quotidiana cultura dell’impegno che meritano il più ampio riconoscimento istituzionale.

Un sentito ringraziamento va ai tecnici, per la professionalità e la competenza dimostrate, nonché alle famiglie, il cui costante sostegno costituisce un elemento fondamentale nel percorso di crescita sportiva e umana dei giovani atleti».

La società New Libellula Dance si conferma così una realtà di assoluta eccellenza del panorama sportivo locale, capace di promuovere, attraverso lo sport, valori quali il rispetto, l’inclusione, il senso di appartenenza, la crescita personale e la sana competizione, contribuendo al contempo a valorizzare e promuovere l’immagine della Città di Irsina in contesti di rilievo nazionale.

L’Assessorato allo Sport conferma il proprio impegno a sostenere e valorizzare le associazioni sportive del territorio che, con serietà e competenza, investono nella formazione delle giovani generazioni e nella diffusione dei più autentici valori dello sport, rivolgendo alla New Libellula Dance, agli atleti, ai tecnici e ai dirigenti i migliori auguri per il conseguimento di nuovi e prestigiosi successi.