Montescaglioso, “Intrecci d’Estate” si accende: una settimana di ballo, lettura, sport e tradizioni

Prosegue il cartellone estivo “Intrecci d’Estate”, che anima Montescaglioso con un calendario ricco di appuntamenti pensati per coinvolgere cittadini e visitatori.

Dal 14 al 19 luglio il programma propone serate dedicate al ballo, alla lettura, allo sport, alla convivialità, ai giochi della tradizione e al divertimento, offrendo occasioni per vivere il paese e valorizzarne gli spazi più suggestivi.

Ad aprire il calendario è anche un appuntamento sportivo di lunga durata: dal 13 luglio all’8 agosto il Palauditorium Karol Wojtyła ospita il Torneo San Rocco 2026, organizzato dall’ASD Polisportiva Libertas Montescaglioso, manifestazione che accompagnerà l’estate montese con sfide sportive e momenti di aggregazione.

Si parte martedì 14 luglio, alle ore 20, presso la Villa Comunale Baden Powell, con “Ballando Sotto Le Stelle”, una serata all’insegna della musica e della danza.

Gli appuntamenti proseguono giovedì 16 luglio con un evento ospitato presso Reslab/Reslive, mentre venerdì 17 luglio sarà la volta di Reslab/Reselecta.

Sempre venerdì 17 luglio, alle ore 20, l’Abbazia di San Michele ospiterà la prima giornata de “Il Paese dei Libri”, manifestazione dedicata alla promozione della lettura e della cultura. La serata continuerà alle ore 21 in via Pitagora con la “Casanera Pizza Night”, iniziativa curata da Casanera Guesthouse e “C’è Pizza per Te”, che unirà gusto e convivialità.

Il ricco programma proseguirà sabato 18 luglio con la seconda giornata de “Il Paese dei Libri”, ancora alle ore 20 presso l’Abbazia di San Michele. Alla stessa ora, da Jelù, in via San Francesco, spazio ai Giochi della Tradizione, un’occasione per riscoprire attività e divertimenti popolari che appartengono alla memoria collettiva. Gran finale di serata, alle ore 22, con il coloratissimo Carnevale Estivo, organizzato dalla Pro Loco Carnevale, pronto a portare musica, allegria e spettacolo per le vie del paese.

La settimana si concluderà domenica 19 luglio, alle ore 20, con la giornata finale de “Il Paese dei Libri” all’Abbazia di San Michele, chiudendo una manifestazione che mette al centro la cultura e il piacere della lettura.

Una settimana intensa e variegata che conferma la volontà dell’Amministrazione comunale e delle associazioni coinvolte di offrire un’estate ricca di opportunità di incontro. Tra cultura, sport, tradizioni, gastronomia e spettacolo, il cartellone “Intrecci d’Estate” continua ad animare Montescaglioso con iniziative rivolte a tutte le età, rendendo il paese un punto di riferimento per vivere un’estate all’insegna della partecipazione e della condivisione.