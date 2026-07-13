Policoro, controlli della Polizia locale sugli esercizi pubblici: disposta una chiusura

Il comando di Polizia locale ha avviato una serie di controlli amministrativi, nell’ambito dell’ordinaria attività di vigilanza sul territorio cittadino.

Sono state intensificate le verifiche sugli esercizi aperti al pubblico che svolgono attività di intrattenimento musicale, per verificare il rispetto della normativa in materia di pubblico spettacolo e tutela della sicurezza.

Nel corso di una delle attività ispettive, è stato accertato che un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande organizzava spettacoli di musica dal vivo in assenza della prescritta Segnalazione certificata di inizio attività (Scia).

Una violazione reiterata nel quinquennio, che ha reso necessario il conseguente provvedimento di chiusura temporanea dell’attività.

Il comandante, Rosa Silletti, fa sapere che l’attività di controllo è finalizzata a garantire il rispetto delle disposizioni sullo svolgimento degli spettacoli e degli intrattenimenti aperti al pubblico, a tutela della sicurezza degli avventori, degli operatori e della collettività. Richiama, quindi, gli esercenti al rigoroso rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa di settore.

Il Comando continuerà a garantire l’attività di vigilanza mediante una programmazione dei servizi, compatibilmente con le risorse di personale disponibili.