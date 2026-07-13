Matera, in provincia ancora un brutto incidente su questa strada! Elisoccorso sul posto

Alle ore 13:15 di oggi 13 luglio 2026, la squadra dei Vigili del Fuoco di Matera, che opera presso il distaccamento di Policoro, è intervenuta sulla Strada Statale 653 “Sinnica”, al km 73+300, a seguito di un incidente stradale che ha visto coinvolti tre autoveicoli.

Secondo una prima ricostruzione, il sinistro ha coinvolto:

una prima autovettura, proveniente da Tursi (MT), con a bordo tre persone: un uomo di 70 anni, una donna di 48 anni e un ragazzo di 16 anni;

una seconda autovettura, proveniente da Policoro, con due occupanti di 66 e 59 anni;

una terza autovettura, anch’essa proveniente da Policoro, con a bordo il solo conducente (un uomo di 65 anni), rimasta coinvolta solo parzialmente nel sinistro.

I soccorsi sono scattati immediatamente.

Il personale sanitario ha disposto il trasferimento dei feriti presso le strutture ospedaliere: i conducenti dei primi due veicoli, sono stati trasportati, in codice rosso, tramite elisoccorso, mentre gli altri tre occupanti sono stati condotti in ospedale a mezzo ambulanza.

Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco, sono intervenuti i Carabinieri, la Polizia Stradale e il Commissariato di Policoro per i rilievi del caso e la gestione della viabilità.

Per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dei veicoli e del tratto stradale, la circolazione è stata temporaneamente interrotta in entrambi i sensi di marcia.

Ecco le foto.