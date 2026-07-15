Matera piange uno dei fondatori del Circolo La Scaletta: il messaggio di cordoglio

Il Circolo Culturale La Scaletta esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Michele Schiuma, socio fondatore del sodalizio.

Il suo impegno giovanile a sostegno delle iniziative culturali e sportive della città lo ha portato a essere tra i fondatori del club Olimpia Basket Matera nel 1953, e poi responsabile della regia della compagnia filodrammatica, esperienza che ha condotto alla costituzione del Circolo nel 1959.

Pur avendo dovuto lasciare la città per motivi di lavoro, per ricoprire incarichi prestigiosi come interprete e traduttore nell’appena costituita Comunità Economica Europea, Michele Schiuma non ha mai reciso il legame con Matera.

Risiedeva a Monaco di Baviera dopo aver sposato Doris, una fotografa tedesca che aveva conosciuto in città durante il suo soggiorno di lavoro dedicato a immortalare i panorami e gli scenari dei Sassi, collaborando con il Circolo La Scaletta.

Alla famiglia va il commosso abbraccio di Michele e Raffaello De Ruggieri, a cui Michele Schiuma era legato da profonda amicizia, del presidente Francesco Paolo Di Pede e dei soci del Circolo La Scaletta.

Ci stringiamo al dolore della famiglia per questa terribile perdita.