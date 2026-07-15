Montescaglioso, la comunità si prepara alla festa della Madonna del Carmelo: il programma

Montescaglioso si appresta a vivere uno dei momenti più sentiti e partecipati della propria tradizione religiosa con i solenni festeggiamenti in onore di Maria Santissima Vergine del Carmelo, appuntamento che ogni anno richiama l’intera comunità in un clima di fede, devozione e condivisione.

Il cuore della festa sarà rappresentato dal tradizionale novenario, che si terrà ogni sera alle 19:00 nella Chiesa Madre, accompagnando i fedeli in un intenso percorso spirituale fino alla ricorrenza del 16 luglio, giorno dedicato alla Madonna del Carmine.

Ad aprire il cammino saranno, dal 7 al 9 luglio, le celebrazioni guidate da don Vittorio Martinelli, cancelliere della Diocesi di Matera. Il 10 luglio presiederà il novenario don Antonello Petrocelli, vicario della Parrocchia Santa Lucia, mentre l’11 luglio sarà la volta di don Angelo Gioia, vicario generale della Diocesi di Matera. Il 12 luglio sono previste due Sante Messe, alle 9:00 con don Vittorio Martinelli e alle 19:00 con don Gabriele Chiruzzi, rettore della Confraternita. Dal 13 al 15 luglio le celebrazioni saranno affidate a don Gabriele Chiruzzi.

Il culmine dei festeggiamenti sarà giovedì 16 luglio. Il programma religioso inizierà con la Santa Messa delle ore 9:00, celebrata da don Vittorio Martinelli, seguita dalla celebrazione delle 11:00 presieduta da don Mark Antony. Alle 19:30 don Gabriele Chiruzzi celebrerà la solenne Eucaristia, mentre alle 20:30 prenderà il via la tradizionale processione della Vergine del Carmelo per le vie del paese, uno dei momenti più emozionanti e partecipati dell’intera festa, durante il quale la comunità affiderà alla protezione della Madonna le famiglie, i giovani, gli anziani e gli ammalati.

Ad accompagnare i festeggiamenti sarà anche il Gran Concerto Bandistico A.G.M.L. “Città di Montescaglioso”, che contribuirà a rendere ancora più suggestiva l’atmosfera della ricorrenza.

Nel messaggio rivolto ai fedeli, il parroco don Gabriele Chiruzzi invita la comunità a vivere questi giorni con autentico spirito di fede, ricordando come l’Eucaristia rappresenti il centro della vita cristiana e come, attraverso l’intercessione della Vergine del Carmelo, ciascuno possa riscoprire un cammino di carità, misericordia e responsabilità:

​”Come ogni anno ci prepariamo a vivere i festeggiamenti in onore della Madonna del Carmine, patrona della nostra confraternita e protettrice speciale della nostra città. Come sempre ci riuniremo intorno all’Eucaristia, che rimane il centro della nostra vita di fede, per il cammino novenario tradizionale. Insieme a Maria vivremo l’incontro con Gesù per essere da Lui visitati, guariti, liberati.

Con Maria percorreremo le strade della nostra città con la solenne processione del 16, chiedendole di benedire ogni famiglia, specialmente quelle in crisi, i giovani e le persone anziane ed ammalate. Entriamo nel clima giusto, quindi, per gustare in pieno questi incontri e perché nella nostra vita maturino frutti di carità, di responsabilità, di misericordia.

La festa della Madonna del Carmine si conferma così uno degli appuntamenti religiosi più significativi dell’estate montese, capace di unire spiritualità, tradizione e identità comunitaria in una celebrazione che continua a rinnovarsi di anno in anno”.