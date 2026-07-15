Scanzano Jonico celebra il suo 52° anniversario dell’Autonomia Comunale: una giornata di memoria, identità e futuro.

Era il 15 luglio del 1974 quando, Scanzano Jonico, ottenne l’autonomia locale cessando d’essere una frazione del comune di Montalbano Jonico.

Quello che, per lungo tempo è stato considerato solo un piccolo centro rurale dipendente da un comune all’epoca più grande, d’improvviso cominciò a trasformarsi in uno dei poli più dinamici del Metapontino, grazie alla tenacia dei suoi abitanti, alla ricchezza del suo comparto ortofrutticolo e alla bellezza del suo litorale jonico.

Oggi, il Comune di Scanzano Jonico si appresta a vivere una delle ricorrenze più significative della sua storia recente, poiché quest’anno ricorre il cinquantaduesimo anniversario dell’Autonomia Comunale, un traguardo storico che ha sancito il distacco da Montalbano Jonico, dando ufficialmente inizio al cammino indipendente della comunità scanzanese.

“Il 52° anniversario della nostra autonomia non è solo una ricorrenza da calendario, ma un momento di profonda riflessione identitaria – dichiara il Sindaco Pasquale Cariello – Noi oggi celebriamo il coraggio di chi, cinquantadue anni fa, ha creduto nel potenziale di questa terra, ponendo le basi per quello che, seppure lentamente, stiamo costruendo.

Come cittadino e nelle vesti di Sindaco – prosegue Cariello – guardo a quel passato e ne prendo spunto ogni giorno, rinnovando l’impegno per costruire una Scanzano sempre più forte, unita e pronta a cogliere le sfide dello sviluppo, del turismo e dell’agricoltura di eccellenza.”

Da frazione a Comune indipendente, da paese a città, Scanzano Jonico continua a mettersi alla prova e crescere, conquistando, di diritto anche il titolo di “Città della Fragola” e “Città del Tartufo”, due riconoscimenti che le conferiscono fama internazionale portando in alto il proprio nome e l’orgoglio di chi, in questa terra, crede, vive ed investe quotidianamente.