Matera: per l’ing. Lapacciana incarico di particolare prestigio e responsabilità nel Consiglio Direttivo della Fondazione Inarcassa. Auguri di buon lavoro

L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Matera esprime le più vive congratulazioni all’ing. Giuseppe Lapacciana, consigliere e vicepresidente dell’Ordine, eletto nel Consiglio Direttivo della Fondazione Inarcassa nel corso della riunione del Comitato Nazionale dei Delegati di Inarcassa, svoltasi a Roma lo scorso 3 Luglio.

Si tratta di un incarico di particolare prestigio e responsabilità, che rappresenta un importante riconoscimento per il percorso professionale e istituzionale dell’ing. Lapacciana e, al tempo stesso, motivo di orgoglio per l’intera comunità degli ingegneri della provincia di Matera.

Delegato al Comitato Nazionale di Inarcassa dal 2010, Lapacciana ha ricoperto nel corso degli anni numerosi incarichi di rilievo, tra cui quello di segretario del Comitato Interno Governance nel primo mandato e, successivamente, componente del Comitato Consultivo del Fondo Inarcassa RE Uno.

Attualmente è anche referente della Commissione Liberi Professionisti dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Matera.

La Fondazione Inarcassa opera a tutela degli ingegneri e degli architetti liberi professionisti, promuovendone lo sviluppo, la valorizzazione e la rappresentanza, attraverso iniziative dedicate alla formazione, al welfare, alla cultura professionale e al dialogo con le istituzioni.

Nel suo intervento di candidatura, l’ing. Lapacciana ha evidenziato le sfide che attendono la libera professione, sottolineando la necessità di accompagnarne l’evoluzione:

«La libera professione è stata da sempre una scelta difficile ma affascinante; oggi è però il momento di adattarla ai nuovi modelli organizzativi del lavoro, alla transizione digitale e all’avvento dell’Intelligenza Artificiale.

Solo facendo rete e stando insieme agli altri si potranno raggiungere obiettivi che migliorino le condizioni dell’esercizio della nostra professione».

Dichiara la presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Matera, Teresa Bengiovanni:

«L’elezione dell’ing. Giuseppe Lapacciana nel Consiglio Direttivo della Fondazione Inarcassa rappresenta un motivo di grande soddisfazione per il nostro Ordine.

Si tratta di un incarico di alto profilo che premia l’impegno, la competenza e il lavoro svolto in questi anni a favore della categoria.

In un momento di profonde trasformazioni per il mondo delle professioni, fare rete, condividere esperienze e costruire sinergie tra istituzioni e professionisti è la strada giusta per affrontare le sfide del futuro e valorizzare il ruolo degli ingegneri liberi professionisti.

Siamo certi che Giuseppe saprà interpretare questo incarico con competenza, spirito di servizio e visione, rappresentando al meglio le istanze della categoria.

A lui rivolgiamo, a nome del Consiglio e di tutti gli iscritti, i migliori auguri di buon lavoro».