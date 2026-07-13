Tursi, Festa della Madonna di Anglona: al via i preparativi!

Nella stanza del Sindaco di Tursi, Maria Anglona Adduci, si è tenuto un importante incontro operativo per programmare, coordinare e organizzare al meglio la Festa della Madonna di Anglona, patrona di Tursi e della nostra diocesi.

Quest’anno le celebrazioni culmineranno nella serata dell’8 settembre con un momento di altissimo valore spirituale: la funzione religiosa sarà infatti celebrata da S.E. il Cardinale Pierbattista Pizzaballa, Patriarca Latino di Gerusalemme.

Un’edizione che riveste un significato ancora più profondo: ricorrono infatti i 50 anni dall’istituzione della Diocesi di Tursi-Lagonegro nella sua conformazione attuale. Fu proprio l’8 settembre 1976 che i confini ecclesiastici vennero fatti coincidere con quelli della regione Basilicata.

Al tavolo istituzionale, per definire ogni dettaglio logistico e di sicurezza, erano presenti:

Il parroco don Mimmo Buglione;

L’ingegner Filippo Oriolo (responsabile della sicurezza);

Gli assessori Leandro Verde e Maria Francesca Santagata;

Il presidente del Consiglio Giuseppe Cristiano;

Il responsabile dell’ufficio tecnico Gianluca Bruneo;

L’agente di Polizia Locale Filippo D’Alessandro.

“Lavoriamo insieme per garantire una festa sicura, accogliente e all’altezza della nostra grande devozione, specialmente in questo importante anniversario” ha affermato il sindaco Adduci, che nelle prossime settimane incontrerà anche Mons. Vincenzo Orofino, da dieci anni alla guida della Diocesi di Tursi-Lagonegro.