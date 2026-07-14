Myriam, Davide e Luca rappresentano il Conservatorio di Matera al concerto “Verdi Galà” a Roma!

Il Conservatorio di Musica “Egidio Romualdo Duni” di Matera sarà rappresentato da tre suoi studenti in occasione del prestigioso concerto dell’Orchestra Nazionale dei Conservatori Italiani (ONCI), in programma mercoledì 15 luglio, alle ore 21.00, nella suggestiva cornice della Basilica di Massenzio, a Roma.

A prendere parte all’importante appuntamento – si legge in un comunicato diffuso dall’Uffiico stampa del Conservatorio E.R. Duni di Matera – saranno Myriam Dinoia (corno), Davide Olivieri (violoncello) e Luca Tonolli (clarinetto), selezionati per far parte dell’organico orchestrale che riunisce alcuni dei migliori giovani musicisti provenienti dai Conservatori italiani.

Il concerto, intitolato “Verdi Galà”, vedrà l’Orchestra Nazionale dei Conservatori Italiani esibirsi sotto la direzione del M° Diego Ceretta, con la partecipazione del Coro dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia.

Il programma sarà interamente dedicato a Giuseppe Verdi, con l’esecuzione di ouverture, cori e ballabili tratti da alcuni dei suoi capolavori più celebri, tra cui Aida, Nabucco, Macbeth, I Lombardi alla prima crociata e I Vespri siciliani.

La presenza dei tre studenti rappresenta un significativo riconoscimento per il percorso formativo del Conservatorio di Matera e testimonia l’elevato livello di preparazione raggiunto dagli allievi dell’Istituto, chiamati a condividere il palcoscenico con giovani talenti provenienti da tutta Italia in una delle produzioni orchestrali più prestigiose del panorama accademico nazionale.

«La partecipazione di Myriam Dinoia, Davide Olivieri e Luca Tonolli all’Orchestra Nazionale dei Conservatori Italiani costituisce motivo di grande soddisfazione per tutta la nostra comunità accademica», dichiara il Direttore del Conservatorio, M° Carmine Antonio Catenazzo. «Essere selezionati per un progetto artistico di questo livello significa vedere riconosciute le qualità musicali e professionali dei nostri studenti e conferma il valore del lavoro quotidianamente svolto dai docenti del Conservatorio. A loro rivolgo il mio più sincero augurio affinché questa esperienza rappresenti un ulteriore momento di crescita artistica e umana.»

Il concerto nella Basilica di Massenzio rappresenta uno degli appuntamenti di maggior rilievo dell’attività dell’Orchestra Nazionale dei Conservatori Italiani, realtà che valorizza le eccellenze dei Conservatori del nostro Paese attraverso produzioni sinfoniche di alto profilo artistico.