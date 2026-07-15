Policoro: Divieto di accesso ai locali pubblici sul lungomare per due giovani di 21 e 19 anni

Nel rispetto dei diritti delle persone indagate, della presunzione di innocenza e della necessaria verifica dibattimentale, per quanto risulta allo stato attuale, salvo ulteriori approfondimenti e in attesa del giudizio, si comunica quanto segue.

Il Questore della Provincia di Matera ha disposto, nei confronti di un 21enne di Policoro e di un 19enne di Pisticci, il “Divieto di accedere ai locali di pubblico trattenimento e agli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande” presenti nell’area del lungomare di Policoro. La misura avrà una durata di due anni e sei mesi, nella fascia oraria compresa tra le 22.00 e le 04.00.

La misura di prevenzione è stata adottata a seguito di un episodio violento accaduto sul lungomare la notte tra il 31 maggio e il 1° giugno scorsi, quando i due giovani, insieme ad altri coetanei, hanno aggredito con pugni e calci due ragazzi per futili motivi.

Secondo le informazioni acquisite dagli agenti della Volante del Commissariato di P.S. di Policoro, intervenuti nell’immediatezza del fatto, la reazione degli aggressori sarebbe stata scatenata dal lancio accidentale di un mozzicone di sigaretta, finito vicino a una ragazza.

Ai due malcapitati si sarebbero avvicinati due giovani, tra cui il 21enne, i quali, nonostante le scuse per il gesto involontario, li avrebbero prima minacciati per poi passare alle vie di fatto. Si innescava quindi una brutale e sproporzionata aggressione di gruppo, perpetrata da circa 10-15 ragazzi, tra cui i due soggetti poi destinatari delle misure di prevenzione.

I due aggrediti hanno dovuto fare ricorso alle cure dei sanitari presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Matera per le contusioni riportate, con prognosi rispettivamente di 7 e 8 giorni.

I due giovani aggressori, individuati anche grazie agli accertamenti svolti su Facebook, sono stati denunciati per lesioni aggravate in concorso e minacce.

I due risultano già gravati da procedimenti penali per altre aggressioni nei confronti di altre vittime. Inoltre, il 21enne è tuttora sottoposto alla misura di prevenzione personale del “Divieto di accesso a locali pubblici o pubblici esercizi” nell’area urbana di Scanzano Jonico, provvedimento emesso dal Questore di Matera il 4 febbraio 2025.

A seguito dell’attività istruttoria della Divisione Anticrimine della Questura di Matera, considerata la grave e pericolosa condotta posta in essere dai due soggetti e che il luogo in cui è avvenuto il fatto è situato nelle immediate vicinanze di pubblici esercizi e caratterizzato da notevole afflusso di turisti e villeggianti, il Questore Davide Della Cioppa ha adottato i provvedimenti sopra indicati.