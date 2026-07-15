Meteo Matera: arriva il grande caldo, temperature fino a 40°! Le previsioni

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque.
Ma che tempo ci attende su Matera?
Secondo gli esperti di 3bmeteo infatti, Giovedi 16 Luglio, avremo bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 38°C, la minima di 26°C.
Venerdì 17 Luglio avremo bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 40°C, la minima di 26°C.
In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.