Da Matera un piano comunale di rilancio per le edicole cittadine: questa la proposta

Il gruppo consiliare Io Sud Matera si farà promotore di una proposta concreta per sostenere le edicole cittadine, attività che, a causa della crisi del mercato editoriale e del costante calo delle vendite dei giornali, stanno progressivamente scomparendo.

Come fanno sapere in una nota:

“Le edicole rappresentano un presidio di informazione, cultura e pluralismo.

La loro chiusura impoverisce il tessuto sociale della città e priva molti quartieri di un punto di riferimento storico.

Per questo Io Sud Matera propone che il Comune avvii un progetto di rilancio delle edicole, ampliandone le funzioni e riconoscendone il ruolo di sportelli di prossimità.

Le edicole potrebbero diventare punti di informazione turistica, centri per la vendita di biglietti per il trasporto pubblico e gli eventi culturali, sportelli per servizi digitali comunali, distribuzione di modulistica, prenotazioni e altri servizi di pubblica utilità, creando una rete capillare facilmente accessibile ai cittadini senza la necessità di recarsi negli uffici comunali.

Una simile iniziativa consentirebbe di sostenere economicamente gli esercenti, mantenere vivo un presidio fondamentale per la diffusione dell’informazione e, al tempo stesso, migliorare la qualità dei servizi offerti dal Comune.

Con questa proposta Io Sud Matera intende aprire un confronto con l’Amministrazione comunale e con gli operatori del settore affinché si individuino strumenti concreti per preservare e valorizzare le edicole, trasformandole in un moderno punto di riferimento per cittadini e visitatori”.