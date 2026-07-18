A Tursi al via la settimana della percoca! Ecco il programma

L’amministrazione comunale di Tursi ha organizzato la SETTIMANA DELLA PERCOCA dal 19 al 26 luglio 2026.
Fa sapere l’amministrazione comunale che le attività commerciali aderenti sul territorio di Tursi proporranno prodotti a base di percoca presso i propri locali.
Questo l’itinerario di degustazione che durerà tutta la settimana:
Domenica 26 luglio 2026 in Piazza Maria SS d’Anglona – Tursi:
- Ore 19.00 Apertura stand
- Ore 19.30 Tavola rotonda
- Ore 21.00 Laboratorio di cucina
- Ore 22.00 Spettacolo di comicità
Ecco i dettagli.