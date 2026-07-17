Policoro, patto di amicizia con Olimpia Antica: gemellaggio in nome dello sport

Si terrà lunedì 20 luglio, alle ore 17:00 in municipio, la firma del Patto di amicizia e gemellaggio con il Comune greco di Olimpia Antica.

Alla cerimonia parteciperà il sindaco, Enrico Bianco, e il collega di Olimpia Antica Aristeidis Panagiotopoulos.

Con loro per i saluti istituzionali anche i sindaci di San Bartolomeo in Galdo, Ripa Teatina e San Felice al Circeo, tappe del “Festival del mito sportivo”, oltre a Giovanni Di Giorgi della “Lab Dfg”, Casa editrice indipendente che “Racconta lo sport come metafora potente della vita”.

Ospite Carlo Molfetta, Medaglia d’oro di taekwondo alle Olimpiadi di Londra 2012.

La cerimonia sarà seguita da una visita al museo e parco archeologico della “Siritide” alle ore 18 e il talk “Da Olimpia a Policoro: i Cinque Cerchi uniscono il Mediterraneo”, moderato dal giornalista Dario Ricci di Radio24, alle 21.30 presso i Giardini Murati.