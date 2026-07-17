A Rotondella un’estate piena di eventi: ecco il programma

Un cartellone ricco e variegato di appuntamenti, promosso dall’Amministrazione Comunale in sinergia con la Regione Basilicata, la Provincia di Matera, la Pro Loco e le associazioni locali.

“L’estate 2026 offrirà un ampio ventaglio di appuntamenti culturali, musicali, gastronomici, spettacoli e tradizione.

Si tratta di un calendario inclusivo e in costante crescita, pensato per rispondere alle esigenze dei residenti e capace, al contempo, di attrarre visitatori desiderosi di vivere e condividere l’estate rotondellese”, ha spiegato Eleonora Divincenzo, assessora al turismo del comune di Rotondella.

L’assessora ha poi aggiunto: “Come di consueto, a fare da straordinario apripista alla stagione è stata la storica Sagra dell’Albicocca il 4 e 5 luglio scorsi.

L’evento ha richiamato un grandissimo flusso di visitatori ed espositori da tutto il comprensorio jonico lucano, inaugurando ufficialmente il nostro cartellone estivo”.

“Esprimo grande soddisfazione, a nome di tutta l’Amministrazione, per le sinergie sviluppate grazie all’impegno condiviso da associazioni, commercianti e singoli cittadini, che si sono spesi con generosità per dare vita a un programma così articolato”, ha concluso Divincenzo.

Fra i momenti più attesi delle prossime settimane spicca la Sagra u Pastizz R’tunnar, evento di punta promosso dal Comune, che si svolgerà in due date, si partirà mercoledì 5 agosto in Piazza della Repubblica (dalle ore 19:00 con laboratori e apertura degli stand gastronomici); dalle 22:00 spazio alla musica con il concerto gratuito dei Sud Sound System, pionieri del raggamuffin e del reggae italiano, pronti a portare sul palco la loro travolgente energia salentina e messaggi di impegno sociale.

Il secondo appuntamento u Pastizz R’tunnar rotondellese è fissato per mercoledì 19 agosto in Piazza Risorgimento, in concomitanza con “Vivi Rotondella dal Tramonto all’Alba”, iniziativa che prevede stand espositivi, il concerto di Pietro Cirillo e un suggestivo tour guidato tra i vicoli del borgo fino alle prime luci del mattino.

Mercoledì 22 luglio, nell’ambito della rassegna “AgriCultura”, l’Amministrazione comunale organizza la suggestiva “Cena nell’oliveta” presso l’Azienda Agricola Angela Bianchi.

IL DETTAGLIO DEGLI APPUNTAMENTI

Luglio 2026

17 Luglio: Dîner en Rouge, cena in rosso a cura della Fidas locale in collaborazione con il Comune di Rotondella.

18 Luglio: Presentazione del libro di Silvia Trupo (Edigrafema Edizioni), con il patrocinio comunale.

25 Luglio: “Il traguardo”, con le tradizionali gare de “I Carrcedd”, evento organizzato dal Moto Club “Add Rock Ra Shell Hermanos del Cileno”.

26 e 31 Luglio: “Radici in circolo”, festival dei giovani lucani promosso dal Forum dei Giovani di Rotondella in collaborazione con l’Amministrazione.

29 Luglio: Presentazione del libro “Il sogno di Anita” di Teresa Dimatteo (Edigrafema Edizioni), con il patrocinio comunale.

Agosto 2026

1 Agosto: Sagra della Focaccia, a cura di “Sapori e Tradizioni rotondellesi” di Giuseppe Tarantino.

2 Agosto: In mattinata lo Schiuma Party e Holi Color a Marina di Rotondella; in serata, Piazza Risorgimento ospiterà la XII edizione della “Festa del Pensionato”, promossa dalla Pro Loco.

3 Agosto: Celebrazione del titolo di “Terzo Borgo d’Italia 2019”, a cura della Pro Loco.

4 Agosto: “Buon compleanno 18enne”, iniziativa dedicata ai neo-maggiorenni a cura della Fidas.

6 Agosto: Presentazione del libro “Il posto vacante. Un anno al Manlio Capitolo” di Francesco Desantis (Edigrafema Edizioni), iniziativa che ha il patrocinio comunale.

Dal 7 al 9 Agosto: “Abball!”, festival di musica popolare organizzato dall’Associazione Intorno e patrocinato dal comune di Rotondella.

10 Agosto: “Riflessi sullo Jonio”: Luciana Di Gregorio presenta in trio il nuovo album “Forma”. Alle 23:00 spazio alla comicità con il trio “La Ricotta”, a cui seguiranno lo spettacolo dei fuochi pirotecnici e il “Disco Paradise on the Beach”.

11 Agosto (ore 18:00): “Onde e Monete”, laboratori didattici per piccoli esploratori.

12 Agosto: In Piazza Risorgimento va in scena la commedia in vernacolo rotondellese “Citt citt cà malritt è pren”, a cura della compagnia teatrale “Lo Scordabolario”. Evento patrocinato dal comune.

13 Agosto: “L’artigiano musicista”, serata dedicata all’artigianato tipico, al ricamo e alla moda tradizionale, accompagnata da intrattenimento musicale, a cura della Pro Loco.

14 Agosto: “Voci e Suoni dal Mediterraneo”, evento a cura di “Attivamente Giovani”.

15 e 16 Agosto: Solenni festeggiamenti religiosi e civili in onore della Madonna Assunta (15) e di San Rocco (16).

18, 20 e 21 Agosto: Festival “Rockondella”, organizzato dal Circolo Arci “La Tarantola” e patrocinato dal comune.

20 e 21 Agosto (ore 09:30): Presso Bosco Finocchio si terrà la “Mototendata Patiperros”, motoraduno a cura del Moto Club “Add Rock Ra Shell Hermanos del Cileno” con il patrocinio del comune.

Dal 24 al 30 Agosto: Laboratori di “E!state Liberi!”, promossi da Arci “La Tarantola” con il patrocinio del Comune di Rotondella.

29 Agosto: A Marina di Rotondella, appuntamento con l’evento del Gal La Cittadella del Sapere: “Il villaggio del mare – Le sentinelle del mare”.

Settembre 2026

4 Settembre: “A letto con Dante”, incontro letterario in Piazza Unità d’Italia con il prof. Trifone Gargano, a cura dell’A.P.S. Le Vorie, patrocinato dal comune.

20 Settembre: “Sport City Day”, giornata dedicata allo sport e al benessere all’aria aperta, organizzata dall’Amministrazione comunale.