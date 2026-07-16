Matera, completamento del trattamento fitosanitario sugli olmi di Piazza Vittorio Veneto

Si informa la cittadinanza che, nella notte tra martedì 21 e mercoledì 22 luglio 2026, dalle ore 4:30 alle ore 5:30, il Settore Ambiente, Igiene e Parchi Urbani, mediante ditta specializzata, provvederà ad eseguire il trattamento fitosanitario sui 8 olmi presenti in Piazza Vittorio Veneto.

L’intervento costituisce il completamento delle operazioni già eseguite nei giorni scorsi sulle alberature di olmo presenti nel territorio comunale e si è reso necessario in quanto il trattamento previsto in Piazza Vittorio Veneto non ha potuto essere effettuato a causa della contemporanea presenza di lavori urgenti e non programmabili, incompatibili con lo svolgimento delle attività.

Il trattamento è finalizzato al contenimento della “Galerucella luteola”, insetto defogliatore degli olmi, e sarà effettuato con un prodotto fitosanitario autorizzato dal Ministero della Salute, nel rispetto della normativa vigente.

Durante le operazioni si invitano i cittadini a: