Addio al professor Teodoro Valente, presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana: “è una perdita anche per la Basilicata”. Le parole di Bardi

“Con dolore ho appreso la notizia della prematura scomparsa del professor Teodoro Valente, presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI).

Esprimo le più sentite condoglianze alla sua famiglia e a tutta la comunità scientifica italiana”.

Lo sottolinea il presidente della Regione, Vito Bardi, che ricopre anche la carica di vicepresidente di Nereus (la Rete delle Regioni Europee utilizzatrici di Tecnologie Spaziali).

Continua il governatore:

“Il professor Valente è stato uno scienziato di altissimo profilo, un manager instancabile e un uomo di straordinaria visione.

Sotto la sua guida l’ASI ha continuato a proiettare l’Italia nel futuro, consolidando il ruolo d’eccellenza del nostro Paese nello scacchiere aerospaziale internazionale.

La sua scomparsa rappresenta una perdita anche per la Basilicata, una terra che nello spazio e nelle tecnologie di osservazione della terra ha investito con convinzione, trovando sempre nell’ASI e nella persona del suo Presidente un interlocutore attento, autorevole e di grande sensibilità istituzionale.

La sinergia strategica costruita in questi anni, unendo le nostre competenze regionali con la spinta dell’agenzia nazionale, rimarrà come eredità preziosa per i nostri giovani e per il nostro sistema di ricerca e innovazione.

Anche nel contesto europeo delle reti spaziali, come Nereus, abbiamo sempre guardato al lavoro del professor Valente come a un punto di riferimento fondamentale per integrare i dati satellitari nelle politiche di sviluppo dei territori.

Oggi l’Italia perde un grande servitore dello Stato e un pilastro della nostra ricerca scientifica”.