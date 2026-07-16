Centro Estivo Inclusivo a Pisticci: accolte tutte le richieste per regalare ai bambini momenti di socialità e gioco. I dettagli

Il Centro Estivo Inclusivo “I Colori del Cuore: viaggio nell’Album delle Emozioni di Emozionilandia” è partito con una partecipazione superiore alle attese.

Fa sapere l’amministrazione comunale di Pisticci che a fronte dei 45 posti inizialmente disponibili, le richieste arrivate sono state 67.

Grazie al reperimento di ulteriori risorse, è stato possibile accogliere tutti i bambini e le bambine iscritti, confermando il carattere inclusivo dell’iniziativa.

Il progetto, promosso dalla Città di Pisticci e gestito dalla Società Cooperativa Sociale Anthos Impresa Sociale, propone ogni giorno attività educative, momenti di socialità e giochi raccontati attraverso una fiaba, per accompagnare i partecipanti in un percorso fatto di emozioni, relazioni e condivisione.

Una partecipazione che conferma il valore di un’iniziativa capace di unire gioco, crescita, relazioni e inclusione, con al centro il benessere dei bambini e delle bambine.