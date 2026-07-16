Basilicata, volontariato: bando da 1,5 milioni di euro per 27 progetti. Ecco fino a quando è possibile fare domanda

È stato pubblicato sul BURB e sul sito della Regione Basilicata, nella sezione avvisi e bandi, l’avviso pubblico da 1.585.184,00 euro per il finanziamento di progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni iscritte al RUNTS.

Dichiara l’assessore regionale alla Salute, Politiche della Persona e Pnrr, Cosimo Latronico:

“Uno stanziamento importante che prevede il finanziamento di 27 progetti complessivi distribuiti capillarmente in tutti i nove Ambiti Socio Territoriali lucani per garantire una risposta omogenea ai bisogni dei territori.

Questo, frutto dell’accordo di programma per il triennio 2025/25027 siglato con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, rappresenta un investimento mirato al benessere delle nostre comunità e alla coesione sociale della Basilicata”.

L’avviso si articola in tre specifiche linee di azione e diverse aree di intervento legate alle tre annualità dell’accordo.

La Linea A è dedicata all’obiettivo 1 dell’Agenda 2030 “Porre fine ad ogni forma di povertà” e mette a disposizione oltre 453 mila euro.

La Linea B riguarda l’obiettivo 3 dell’Agenda 2030 e stanzia più di 537 mila euro per la salute, l’inclusione delle disabilità e la prevenzione oncologica.

La Linea C è centrata sull’obiettivo 5 dell’Agenda 2030 e destina circa 594 mila euro per l’uguaglianza di genere e l’empowerment femminile.

Conclude l’assessore:

“Si tratta di un lavoro sinergico e condiviso.

Grazie anche al lavoro svolto dall’ufficio Sistemi di Welfare della direzione generale per la Salute e le Politiche della Persona le tre linee di azione sono state individuate insieme alle rappresentanze del terzo settore.

Gli enti del terzo settore possono progettare partendo da questa base e da un’analisi rigorosa delle fragilità territoriali”.

Le domande di finanziamento possono essere presentate a partire da domani, venerdì 17 luglio, esclusivamente per via telematica, attraverso la piattaforma Centrale Bandi del portale della Regione Basilicata, ed entro le ore 12 del prossimo 9 settembre 2026.