Il mercato di Campagna Amica di Coldiretti arriva sul lungomare di Scanzano Jonico: una serata tra gusto, musica e valorizzazione del territorio

Domani, sabato 18 luglio, dalle ore 19.00 fino a mezzanotte, il lungomare di Scanzano Jonico ospiterà il mercato di Campagna Amica, l’evento promosso da Coldiretti Matera in collaborazione con la Pro Loco Scanzano Jonico APS e con il patrocinio della locale amministrazione.

Una serata dedicata alle eccellenze agroalimentari lucane, ai prodotti a chilometro zero e alla promozione del territorio, in un’atmosfera di festa che unirà sapori autentici, convivialità e intrattenimento musicale.

I visitatori potranno passeggiare tra gli stand del Mercato di Campagna Amica, incontrare direttamente i produttori locali e acquistare prodotti freschi, genuini e di qualità, espressione del lavoro delle aziende agricole del territorio e della filosofia del “Buono, Sano, Italiano” promossa da Coldiretti.

L’iniziativa punta a valorizzare il legame tra agricoltura, comunità e turismo, trasformando il lungomare di Scanzano Jonico in una vetrina delle produzioni locali e delle tradizioni enogastronomiche della Basilicata.

Ad arricchire la serata sarà l’intrattenimento musicale curato dall’associazione culturale “Accipiter” di Accettura, che accompagnerà il pubblico con musica dal vivo, contribuendo a creare un momento di aggregazione aperto a famiglie, residenti e turisti.

L’evento rappresenta un’importante occasione per sostenere l’economia agricola locale, promuovere il consumo consapevole dei prodotti di stagione e rafforzare il rapporto tra produttori e cittadini, in un contesto che mette al centro la qualità, la sostenibilità e l’identità del territorio.

Una serata all’insegna del gusto, della musica e della scoperta delle eccellenze lucane.