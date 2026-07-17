Festival delle Arti a Matera: va in scena “…del mare e della terra”, uno spettacolo teatrale con la regia di Emilio Andrisani. Ecco quando

Martedì 21 Luglio 2026, nel Giardino dell’Hotel del Campo di Matera, andrà in scena “…del mare e della terra”, spettacolo teatrale con la regia di Emilio Andrisani, interpretato dagli attori della compagnia Metateatro: Marianna Dimona, Emilia Fortunato, Monica Ambrosecchia, Patrizia Minardi ed Emilio Andrisani.

L’iniziativa rientra nel cartellone della quinta edizione del Festival delle Arti, rassegna promossa dal Circolo Culturale La Scaletta e curata da Edoardo Delle Donne con il coordinamento di Paolo Emilio Stasi.

Lo spettacolo prende le mosse da una riflessione profonda sul rapporto tra l’essere umano, la terra e il mare, trasformando questi due elementi in metafore della condizione umana.

La terra è il luogo delle radici, delle cadute, del lavoro e della rinascita; il mare diventa invece spazio di incontro, memoria condivisa e possibilità di dialogo.

Spiega il regista Emilio Andrisani:

«Nell’abbraccio del mare e della terra l’incontro diventa l’unica patria possibile».

Attraverso immagini poetiche e una scrittura intensa, lo spettacolo invita il pubblico a riflettere sul valore dell’incontro con l’altro, superando paure, silenzi e confini.

Il Mediterraneo emerge come simbolo universale: non un limite che separa, ma uno spazio capace di unire popoli, storie e culture, dove ogni differenza può trasformarsi in ricchezza condivisa.

L’opera propone un percorso emotivo che attraversa fragilità, amore, dolore e speranza, ricordando come la vera crescita nasca dal confronto con l’altro e dall’accettazione della propria imperfezione.

Un messaggio di grande attualità che fa del teatro uno strumento di dialogo e di riflessione civile.

L’appuntamento è fissato per Martedì 21 luglio 2026 con ingresso alle ore 20.30 e inizio dello spettacolo alle ore 21:00, nel Giardino dell’Hotel del Campo di Matera.

Per l’ingresso è obbligatoria la prenotazione, da effettuare presso la Cartoleria Montemurro (Via delle Beccherie, Matera).

Il Festival delle Arti è realizzato con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Calabria e di Lucania, in collaborazione con il Museo Nazionale di Matera – Direzione Regionale Musei Nazionali della Basilicata, la Fondazione Leonardo Sinisgalli, Lorenzo Villoresi Firenze, il Conservatorio di Musica “Egidio Romualdo Duni” di Matera, Metateatro e l’IIS “G.B. Pentasuglia” di Matera.

L’iniziativa si svolge con il patrocinio della Regione Basilicata, della Provincia di Matera, del Comune di Matera, dell’Associazione Maria Santissima della Bruna, dell’APT Basilicata e della Fondazione Matera Basilicata 2019.

Ecco la locandina dell’evento.