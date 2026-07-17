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Festival delle Arti a Matera: va in scena “…del mare e della terra”, uno spettacolo teatrale con la regia di Emilio Andrisani. Ecco quando

17 Luglio 2026

Martedì 21 Luglio 2026, nel Giardino dell’Hotel del Campo di Matera, andrà in scena “…del mare e della terra”, spettacolo teatrale con la regia di Emilio Andrisani, interpretato dagli attori della compagnia Metateatro: Marianna Dimona, Emilia Fortunato, Monica Ambrosecchia, Patrizia Minardi ed Emilio Andrisani.

L’iniziativa rientra nel cartellone della quinta edizione del Festival delle Arti, rassegna promossa dal Circolo Culturale La Scaletta e curata da Edoardo Delle Donne con il coordinamento di Paolo Emilio Stasi.

Lo spettacolo prende le mosse da una riflessione profonda sul rapporto tra l’essere umano, la terra e il mare, trasformando questi due elementi in metafore della condizione umana.

La terra è il luogo delle radici, delle cadute, del lavoro e della rinascita; il mare diventa invece spazio di incontro, memoria condivisa e possibilità di dialogo.

Spiega il regista Emilio Andrisani:

«Nell’abbraccio del mare e della terra l’incontro diventa l’unica patria possibile».

Attraverso immagini poetiche e una scrittura intensa, lo spettacolo invita il pubblico a riflettere sul valore dell’incontro con l’altro, superando paure, silenzi e confini.

Il Mediterraneo emerge come simbolo universale: non un limite che separa, ma uno spazio capace di unire popoli, storie e culture, dove ogni differenza può trasformarsi in ricchezza condivisa.

L’opera propone un percorso emotivo che attraversa fragilità, amore, dolore e speranza, ricordando come la vera crescita nasca dal confronto con l’altro e dall’accettazione della propria imperfezione.

Un messaggio di grande attualità che fa del teatro uno strumento di dialogo e di riflessione civile.

L’appuntamento è fissato per Martedì 21 luglio 2026 con ingresso alle ore 20.30 e inizio dello spettacolo alle ore 21:00, nel Giardino dell’Hotel del Campo di Matera.

Per l’ingresso è obbligatoria la prenotazione, da effettuare presso la Cartoleria Montemurro (Via delle Beccherie, Matera).

Il Festival delle Arti è realizzato con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Calabria e di Lucania, in collaborazione con il Museo Nazionale di Matera – Direzione Regionale Musei Nazionali della Basilicata, la Fondazione Leonardo Sinisgalli, Lorenzo Villoresi Firenze, il Conservatorio di Musica “Egidio Romualdo Duni” di Matera, Metateatro e l’IIS “G.B. Pentasuglia” di Matera.

L’iniziativa si svolge con il patrocinio della Regione Basilicata, della Provincia di Matera, del Comune di Matera, dell’Associazione Maria Santissima della Bruna, dell’APT Basilicata e della Fondazione Matera Basilicata 2019.

Ecco la locandina dell’evento.